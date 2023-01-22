İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç’in en büyük gazetesi Dagens Nyheter’in sorularına yazılı cevap verdi.

Altun, Türk elçiliği önünde yapılan eylemin özgürlükle hiçbir ilgisi olmadığını ifade etti.

İsveçli Müslümanlar da dahil olmak üzere Müslümanlara karşı şiddetin kışkırtıldığına dikkati çekti.

Altun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın son gelişmelerin ardından İsveçli mevkidaşının Türkiye gezisini iptal ettiğini de söyledi.

"İsveç, Türkiye'nin endişelerini ciddiye almıyorsa görüşmenin bir anlamı yok"

"Mesaj çok açık: İsveç, Türkiye'nin endişelerini ciddiye almıyorsa görüşmenin bir anlamı yok" dedi.

İsveç'in NATO'ya girmesini sağlayabilecek tek ülkenin İsveç'in kendisi olduğunu vurguladı.