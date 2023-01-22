Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 18:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu'dan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaret
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.
Baykar'ın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, İçişleri Bakanı Soylu ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyulan memnuniyet dile getirildi.
Söz konusu paylaşımda, ziyaret sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri (CTO) Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın, Soylu ve beraberindekilerle çekilen fotoğraflarına da yer verildi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Baykar Selçuk Bayraktar Bayraktar
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