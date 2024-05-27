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Gündem
TRT Haber 27.05.2024 02:49

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan Refah'taki saldırıya tepki

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı-Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, masum insanların kanının, bu saldırılara destek veren diğer ülkelerin ellerine de bulaştığını kaydetti. İsrail yönetiminin, katlettiği çocukların, kadınların ve sivillerin hesabını mutlaka vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan Refah'taki saldırıya tepki
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı-Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, İsrail'in Refah'ta Filistinlilerin kampına yönelik saldırısına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kılıç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Önce masum insanları evlerinde bombaladılar şimdi ise sığındıkları çadırlarda topluca hedef alıyorlar. Masum insanların kanı artık bu saldırılara destek veren diğer ülkelerin ellerine de bulaşmıştır. İşlediği insanlık suçlarına her gün bir yenisini ekleyen İsrail yönetimi, katlettiği masum çocukların, kadınların ve sivillerin elbet hesabını verecektir!"

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