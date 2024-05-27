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Gündem
AA 27.05.2024 01:32

Bakan Tunç İsrail'in Refah'ta Filistinlilerin kampına yönelik saldırısına tepki gösterdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıyı şiddet ve nefretle kınadığını belirterek, "Yapılan bu hain ve kalleş saldırılar, İsrail'in bir devlet gibi değil terör örgütü gibi davrandığının en büyük kanıtıdır" dedi.

Bakan Tunç İsrail'in Refah'ta Filistinlilerin kampına yönelik saldırısına tepki gösterdi

Tunç, sosyal medya hesabından, İsrail'in Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyorum. Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararını yok sayan İsrail'in, evlerinden edilen masum insanların kaldığı çadırlara saldırı düzenlemesi tek kelimeyle alçaklıktır. Yapılan bu hain ve kalleş saldırılar, İsrail'in bir devlet gibi değil terör örgütü gibi davrandığının en büyük kanıtıdır. İnsan haklarından bahseden ülkeler ve uluslararası mekanizmalar, işgalci İsrail'e karşı harekete geçmek için daha neyi beklemektedir? Daha kaç masum insan can vermelidir?"

İsrail Refah'ta çadır kenti vurdu
İsrail Refah'ta çadır kenti vurdu

Yaşananlara ses çıkarmayanlar ve görmezden gelenlerin, İsrail'in işlediği suçlara ortak olduğunu belirten Tunç, soykırım ve katliam yapan İsrail'in, hak ettiği cezayı alması gerektiğini, eninde sonunda da alacağını ifade etti.

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Yılmaz Tunç Adalet Bakanlığı Filistin - İsrail Çatışması
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