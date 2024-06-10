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TRT Haber 10.06.2024 23:36

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Ateşkes oylamasında çıkan sonuç memnuniyet verici

Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde ‘ateşkes’ oylamasında çıkan sonuç, her ne kadar geç kalınmış bir karar olsa da memnuniyet vericidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Ateşkes oylamasında çıkan sonuç memnuniyet verici
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde ‘ateşkes’ oylamasında çıkan sonucun, her ne kadar geç kalınmış bir karar olsa da memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Kılıç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde ‘ateşkes’ oylamasında çıkan sonuç, her ne kadar geç kalınmış bir karar olsa da memnuniyet vericidir. Bu kararın bir an evvel yürürlüğe girmesi ve ateşkes sürecinin başlaması için uluslararası desteğin acilen sağlanması gerekmektedir. Gazze’de aylardır devam eden zalimliğin ve insanlık dışı soykırımın sona ermesi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız."

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