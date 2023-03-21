Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 09:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan
[Fotograf: AA]
AK Parti ve MHP kurmayları saat 15.00'te Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapacak.
AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu'na saat 15.00'te başvuru yapacak.
Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adayları için 23 Mart Perşembe günü saat 17.00'ye kadar başvurulabilecek.
Etiketler: Seçim 2023 YSK Recep Tayyip Erdoğan AK Parti MHP
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