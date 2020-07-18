Milli Savunma Bakanlığı (MSB) CTF-151’in komutası ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin 25 Haziran ile 10 Aralık 2020 arasında üstlendiği komuta görevinde ABD, Bahreyn, Brezilya, İngiltere, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Kuveyt, Pakistan ve Umman'ın da yer aldığı 9 ülkeden toplam 13 personelin de görevli olacağı belirtildi.

Aden Körfezi ve Somali açıkları ile Hint Okyanusu’nda deniz haydutluğu ile mücadele kapsamında görev yapan çokuluslu CTF-151’in komutası 25 Haziran-10 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye tarafından altıncı kez üstlenilmiştir.https://t.co/LHwlfysVUL pic.twitter.com/e3bOSzIOdb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 18, 2020

Açıklamada, Türkiye'nin CTF-151 karargahı komuta döneminde halen gemi görevlendirmesi yapan Japonya ve Kore'nin dışında ABD ve İngiltere'nin de dönemsel olarak gemi bulundurduğu, Eylül 2020'den itibaren bir Türk fırkateyninin de bölgeye gönderilmesinin planlandığı ifade edildi.

CTF-151 Komutanlığını Deniz Kurmay Albay Nejat İnanır'ın yaptığı kaydedildi.