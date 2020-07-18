Türkiye'nin Otomobili'nin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde tahsis edilen arazide inşaat çalışmaları, saatler sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle başlayacak.

Tören öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TRT Haber'de soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin Otomobili"nin fabrikasının temeli bugün atılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank @trthaber'de merak edilenleri cevaplıyor. https://t.co/VH5UgYApW0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 18, 2020

"Lojistik manada oldukça avantajlar sağlayacak"

"Burası büyük bir üretim tesisi. 175 bin araçlık bir kapasiteden bahsediyoruz. Arazi olarak 1 milyon 200 bin metrekarelik bir arazinin içinde bu tesis kurulacak. Hemen denizin kenarında olduğu için aslında lojistik manada oldukça avantajlar sağlayacak bir konumda olacak. Otomotiv endüstrinin kalbi Bursa'da olduğu için özellikle tedarikçi ve ekosistemden faydalanma açısından önemli avantajları olacak."

4 bin doğrudan 10 binin üzerinden dolaylı istihdam

"Bu tesiste doğrudan 4 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Ama dolaylı istihdama baktığınızda 10 binlerin üzerinde insan için bu iş ekmek kapısı olacak."

"Satışlar 2022'nin sonunda "

"2022'nin sonunda araçlar seri üretimdem çıktıktan sonra satışlar da başlamış olacak. 2022'nin sonunu biraz daha beklememiz lazım."

"Türkiye'yi geleceğin teknolojisiyle tanıştırmış oluyoruz"

"Biliyorsunuz bu araçlar sadece sizi bir yerden bir yere götüren vasıtalar değiller. Artık otomotiv endüstrisi çok büyük bir dönüşümden geçiyor. Sadece araçlar değil etrafındaki mobilite ekosisteminde de büyük bir teknolojik gelişim ve dönüşüm var. Dolayısıyla biz bu aracımızla aslında Türkiye'de bir fırsat penceresini yakalamış oluyoruz. Tüm dünyada endüstri dönüşürken biz doğru zamanda doğru teknolojiyle, geleceğin teknolojisiyle bir adım atmış oluyoruz. Türkiye'yi aslında geleceğin teknolojisiyle tanıştırmış oluyoruz.

Bu vatandaşlarımız açısından önemli olduğu gibi Türkiye açısından da önemli. Çünkü bizim kendi tedarikçimizi dönüştürebilmemiz lazım. Bu yeni gelişen teknolojilere sıfırdan, en başından itibaren kendimiz geliştiriyor olmamız lazım ki dünyada global bir oyuncu olabilelim. Bunun ekonomik olarak hem memleketimize çok büyük katkısı olacak hem vatandaşlarımıza katkısı olacak. Türkiye'yi dünyada global bir oyuncu haline getirecek. İnşallah 2022'nin sonunda aracımız hem vatandaşlarımızla buluşacak hem de Türkiye ekonomik anlamda önemli bir işe imza atmış olacak."

"Pandemi sürecinde otomotiv fabrikası inşaatına başlayan bir firma yok, şu anda dünyada ilkiz"

"Pandemiyle birlikte tüm dünyada ekonomik trendlerde farklılaşmalar var. Geleneksel olarak otomotiv üreticileri yani içten yanmalı motorla otomobil üreten firmaların da aslında bu yeni teknolojiyi yakalama yönünde çok büyük gayretleri vardı. Ama pandemi süreciyle şunu görüyoruz onlar biraz planlamalarını ötelemek zorunda kaldılar. Yılın ilk 7 ayına baktığımızda, son dönemdeki ekonomik gelişmelere baktığımızda dünyada böyle büyük bir otomotiv fabrikası inşaatına başlayan bir firma yok. Biz bu manada şu anda dünyada ilkiz. Her zaman belirttiğimiz gibi doğuştan elektrikli olan bir otomobille piyasaya çıkacağımızdan yurt dışındaki rakiplerimizden önemli avantajlara sahip olacağız. Geleceğin teknolojisini yakalayan, mobilite ekosistemini geliştiren, bu teknolojileri geliştiren Türkiye olarak global pazarda çok önemli bir oyuncu olacağız. Ve elbette onların pazar paylarından almak gibi de bir niyetimiz var."

#YenilikteBenDeVarım kampanyasına 400 bini aşkın kişi katıldı

Türkiye’nin heyecanla beklediği TOGG Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni’ne özel, "#YenilikteBenDeVarım" başlığıyla bir kampanya başlatıldı.

Kampanya kapsamında TOGG’un Gemlik’teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler "www.yeniliktebendevarim.com" adresine davet ediliyor.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu resmi Twitter sayfasından 400 bini aşkın kişinin #YenilikteBenDeVarım" kampanyasına katıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Sizden aldığımız güçle bu hayali gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştık ve artık Yeni Lig ‘Gemlik’" denildi ve otomobilin sürüş görüntüleri yer aldı.