Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
PKK'nın telsiz düzenekli tuzağını komandolar fark etti
Hakkari'de Yüksekova-Çobanpınar yoluna tuzaklanan telsiz düzenekli uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı komandolar tarafından imha edildi.
Hakkari'de terör örgütünün bir saldırı girişimi daha komandoların dikkati sayesinde önlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre vatandaşların yoğun olarak kullandığı bir güzergah olan Yüksekova-Çobanpınar yolu üzerinde arama tarama faaliyeti yapıldı.
Komandolar, telsiz düzenekli uzaktan komutalı EYP’yi tespit etti. Çevre güvenliğini alan askerler patlayıcıyı imha etti.
PKK terör örgütünün bir alçak tuzağı daha komandolarımızın dikkati sayesinde önlendi. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Yüksekova-Çobanpınar yolu üzerinde arama tarama yapan komandolarımız, telsiz düzenekli uzaktan komutalı EYP’yi tespit ederek imha etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/w9VK3USk8W— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 18, 2020
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