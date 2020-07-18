Hakkari'de terör örgütünün bir saldırı girişimi daha komandoların dikkati sayesinde önlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre vatandaşların yoğun olarak kullandığı bir güzergah olan Yüksekova-Çobanpınar yolu üzerinde arama tarama faaliyeti yapıldı.

Komandolar, telsiz düzenekli uzaktan komutalı EYP’yi tespit etti. Çevre güvenliğini alan askerler patlayıcıyı imha etti.