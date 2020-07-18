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Şemdinli'de patlayıcı tuzağı: 2 asker 1 korucu yaralı
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan patlayıcı infilak ettirildi, 2 asker ve 1 güvenlik korucusu yaralandı.
Şemdinli ilçesi Bozyamaç mevkisinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.
Patlamada yaralanan 2 asker ile 1 güvenlik korucusu, ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
Etiketler: Terörle Mücadele şemdinliSon Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 13:34
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