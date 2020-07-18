TOGG Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni’ne özel, "#YenilikteBenDeVarım" başlığıyla bir kampanya başlatıldı.

Kampanya kapsamında TOGG’un Gemlik’teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler "www.yeniliktebendevarim.com" adresine davet ediliyor.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu resmi Twitter sayfasından 400 bini aşkın kişinin #YenilikteBenDeVarım" kampanyasına katıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Sizden aldığımız güçle bu hayali gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştık ve artık Yeni Lig ‘Gemlik’" denildi ve otomobilin sürüş görüntüleri yer aldı.

Türkiye'nin Otomobili'nin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde tahsis edilen arazide inşaat çalışmaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle başlayacak.