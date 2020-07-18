Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
#YenilikteBenDeVarım kampanyasına 400 bini aşkın kişi katıldı
Türkiye’nin heyecanla beklediği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni’ne özel başlatılan #YenilikteBenDeVarım kampanyasına 400 bini aşkın kişi katıldı. Otomobilin yeni sürüş görüntüleri de yayınlandı.
TOGG Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni’ne özel, "#YenilikteBenDeVarım" başlığıyla bir kampanya başlatıldı.
Kampanya kapsamında TOGG’un Gemlik’teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler "www.yeniliktebendevarim.com" adresine davet ediliyor.
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu resmi Twitter sayfasından 400 bini aşkın kişinin #YenilikteBenDeVarım" kampanyasına katıldığı belirtildi.
Paylaşımda, "Sizden aldığımız güçle bu hayali gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştık ve artık Yeni Lig ‘Gemlik’" denildi ve otomobilin sürüş görüntüleri yer aldı.
Türkiye'nin Otomobili'nin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde tahsis edilen arazide inşaat çalışmaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle başlayacak.
Etiketler: YenilikteBenDeVarım TOGG gemlik bursaSon Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 17:36
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