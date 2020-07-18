Türkiye'nin Otomobili'nin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde tahsis edilen arazide temel atma töreni düzenlendi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürmek için tarihi bir adım atıyoruz. Milletimiz yerli otomobil projesinde büyük teveccüh gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürmek için tarihi bir adım atıyoruz. https://t.co/0Kk98DjoZx pic.twitter.com/mrVHqnDFUH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 18, 2020

Ülkemizin büyümesinde rahatsızlık duyanlar hemen yoğun bir karalama kampanyası başlattılar. Dalga geçmek isteyenlerin manşetleri döndü dolaştı eline, yüzüne bulaştı.

[Fotoğraf: AA]

"Salgın döneminde projelerimize hız verdik"

Tüm dünyanın yatırımlarını durdurduğu bir dönemde her alanda projelerimize hız verdik. Salgın döneminde hizmete aldığımız eserler ülkemizin dört bir yanında yükselmiştir.

Türkiye'nin otomobili yatırım zincirimizin altın halkasıdır.

Burası insanların fabrika algısını kökten değiştirecek bir yapı olacak. Çevre dostu teknolojilerle çıtayı daha da yükseğe taşıyacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatlarında ülke ve millet hayrına bir tek çivi çakmamış olanlar iftira ürettiler. 83 milyonun hayalinde açık aramaya çıktılar. Dalga geçme niyetli manşetler, onların ayağına dolandı.https://t.co/0Kk98DjoZx pic.twitter.com/XgvaUObGLQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 18, 2020

"Emeği geçenlere teşekkür ederim"

Büyük ve yenilikçi ülke vizyonumuzun göstergesi bu projemiz gençlerimize ilham olacak. Emeği geçen herkesi şimdiden tebrik ediyorum.

Milletimizin her ferdi, ülkemizin gücünü ve üretim kapasitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi.

"Devrim Otomobilleri en başından beri öksüz kaldı"

Ekonomide, üretim ve sanayide bağımsızlığı sağlayacak adımlar engellenmek istendi.

60 yıl önce de Devrim Arabaları'nı bizi eleştirdikleri gibi eleştirmişlerdi. Devrim Arabaları en başından beri öksüz kalmış, ithalatçı lobiler tarafından devre dışı bırakılmıştı.

[Fotoğraf: AA]

Denizin dibinden inci çıkarmak isteyen vurgun yemeği göze almalıdır. Attığımız her adımda krizden ve kaostan beslenmek isteyenlerin direnişiyle karşılaştık. 80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan 'istemeyiz' diyenlerle de mücadele ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin otomobilini tanıttığımızda bizi eleştiren gazetelerin hemen hepsi, 60 yıl önce de Devrim arabalarına aynen bu şekilde saldırıyorlardı.https://t.co/0Kk98DjoZx pic.twitter.com/tfJrYCZJsl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 18, 2020

"İHA ve SİHA'mız CHP zihniyetinin hedefi oldu"

Bayraktar İHA'larının hangi zorluklardan geçerek bugünlere geldiğini görüyoruz. Vatan savunmasındaki başarılarına rağmen İHA ve SİHA'mız CHP zihniyetinin hedefi oluyor. CHP'nin takoz siyasetine rağmen ülkemizi her alanda hayallerine ulaştırdık. Çünkü biz bu millete güveniyoruz.

"4 binin üzerinde vatandaşımız istihdam edilecek"

4 binin üzerinde vatandaşımız fabrikada istihdam edilecek. Bölgedeki üniversitelerde iş birliği yaparak iş gücü kazanacağız. Fabrikamızı 18 ayda tamamlayıp ilk aracımızı 2022'de banttan indirmeyi planlıyoruz.

Bugün sadece yeni bir yatırıma başlamanın sevincini değil salgına rağmen devasa bir projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Türkiye'nin otomobili projesinden de alnımızın akıyla çıkacağız. Projelerimizle dünyanın en iyileri liginde oyuncu olmaya hazırız.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedarikçi seçimlerinin %93'ünü tamamladık. Tasarım süreçleri de takvime göre işliyor. İlk aracımızı 2022'de banttan indirmeyi planlıyoruz.https://t.co/0Kk98DjoZx pic.twitter.com/Ae7YnyLc2A — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 18, 2020

"Ekonomimiz çok hızlı bir toparlanma sürecine girdi"

Mayıs ayında sanayi üretimi nisana göre yüzde 17,4 arttı. Ekonomimiz çok hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Verilerimize göre ilk 6 ayda sanayi siciline yaklaşık 7 bin işletme kaydoldu. Yurdun dört bir yanında yeni işletmeler faaliyete geçti. 1421 yeni sanayi işletmesi haziran ayında kuruldu.

[Fotoğraf: AA]

Toparlanma sürecini temmuz ayında daha da hızlandığını görüyoruz. Yatırımı, üretimi, istihdamı çok farklı teşvik mekanizmalarıyla destekliyoruz. Gıdadan kimyaya, mobilyadan makine sektörüne kadar özel sektör 9 milyar lira yatırım yaptı.

Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. Devlet ve millet olarak sırt sırta verirsen Allah'ın izniyle başaramayacağımız hiçbir şey yoktur."