Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 13:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çocuk bedeni üzerinde iç çamaşırı sergileyen siteler tespit edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa sunulduğunu tespit etti. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, söz konusu reklamları durdurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilendiğini belirledi. Bunun ardından Ticaret Bakanlığına reklamların durdurulması yönünde yazı gönderdi.
Yazıda, çocuğun yüzü belli olmasa bile çocuk bedeninin teşhir edilerek sunulmuş olması "çocuk istismarı" olarak değerlendirildi.
Bakanlığın başvurusunun ardından Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, söz konusu reklamları durdurdu.
Cezalara ilişkin tebligatlar ilgili şahıs ve şirketlere gönderildi.
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