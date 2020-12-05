Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilendiğini belirledi. Bunun ardından Ticaret Bakanlığına reklamların durdurulması yönünde yazı gönderdi.

Yazıda, çocuğun yüzü belli olmasa bile çocuk bedeninin teşhir edilerek sunulmuş olması "çocuk istismarı" olarak değerlendirildi.

Bakanlığın başvurusunun ardından Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, söz konusu reklamları durdurdu.

Cezalara ilişkin tebligatlar ilgili şahıs ve şirketlere gönderildi.