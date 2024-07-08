Çin menşeli BYD firmasının Türkiye'ye yapacağı yatırım ihracata ciddi katkılar sunacak

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünyanın "en büyük" elektrikli araç üreticisi Çin menşeli BYD firmasının Türkiye'de yatırım yapmasına yönelik anlaşmanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu tarafından imzalandığını anımsattı.

1 milyar dolar tutarındaki yatırımın, 2026 sonlarında üretime dönüşmesini ve yaklaşık 5 bin kişilik doğrudan istihdam sağlamasını beklediklerini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Uyguladığımız politikalarla yatırım ortamının iyileştiği dönemde gerçekleşen bu yatırımla birlikte, uzun vadeli uluslararası sermaye girişlerinin daha da hızlanmasını ve cari açığımızın finansman kalitesinin iyileşmesini öngörüyoruz. Bu yatırımın, orta vadede ihracatımıza da ciddi katkılar sunmasını ve halihazırda düşen cari açığımızı daha da düşürmesini bekliyoruz. Süreçte emeği geçen tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum."