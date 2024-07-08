En düşük emekli aylığına zam hazırlığı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, parti genel merkezindeki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından en düşük emekli aylığına yönelik soru üzerine şunları kaydetti;

Şimdi emekli konusuyla ilgili bir konu üzerinde çalışılıyor. Bugün ve yarın da bu çalışma devam edecek. Herhangi bir karar verilmiş değil. Fakat bir karar verilmediği için şu zamana yetişir, yetişmez diyemeyiz. Orta Vadeli Programın korunması esas olmak üzere, bu disiplinin korunması esas olmak üzere toplumun her kesiminin yanında olacağız.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili gelişmeleri @trthaber'e değerlendirdi. pic.twitter.com/7qh0YZYktA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 8, 2024

"Bugün ya da yarın açıklanacağını düşünüyorum"

Konuya ilişkin, TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti;

Geçen hafta çarşamba günü haziran ayı TÜFE rakamları açıklandı. Böylece 16 milyon emeklimizin, 4 milyon aktif çalışan memurumuzun ve maaşları memur katsayılarına göre belirlenen kesimin aylıkları belli olmuştu. Orada özellikle SSK ve Bağkur emeklileri açısından sayıları 13,4 milyon seviyesinde. Geçen ocak ayında 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkan bir tamamlama maaşı vardı. Yani bu bir tamamlama maaşı olduğunu tekrar ifade edelim. Geçen hafta çarşamba günü en çok merak edilen ya da bizim de TRT yayınlarında ifade ettiğimiz şimdi SSK, Bağkur emeklilerinin beklediği temel bir mesele var. 10 bin lira tamamlama maaşının artırılıp artırılmayacağı hususu.

Bu konuda da bugün hem medyaya yansıyan hem de Sayın Ömer Çelik'in açıklamalarında gördüğümüz gibi bu konuda bir çalışma yürütülüyor. Ancak çalışmalar neticelendiğinde kamuoyuna bir açıklama yapılacaktır. Tecrübelerime dayanarak şunu ifade edebilirim, bugün ya da en geç yarın bu konuda kamuoyuna açıklama yapılmasını kuvvetle muhtemel olabileceğini düşünüyorum. Eğer bu konuda bir adım atılacaksa, bunun bir kanuni düzenlemeyle yapılması mümkün. Bugün 5510 sayılı yasada emekli maaşları 10 bin liranın altında olanların 10 bin liraya tamamlanması rakamının mecliste bir yasal düzenlemeyle düzeltilmesi söz konusu olduğu için bu konuda özellikle meclis kapanmadan yasal düzenlemenin yapılması gerekiyor.