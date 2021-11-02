Çiftlik Bank vurgunu sonrası sistemin kurucusu Mehmet Aydın'la birlikte ağabeyi Fatih Aydın da yurt dışına kaçmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Uruguay'da tutuklu olan Fatih Aydın'ın iadesi talep edildi. Uruguay adli makamlarınca talep kabul edildi.

Bunun üzerine bu ülkeye giden bir ekip Fatih Aydın'ı teslim aldı.

İstanbul'a getiriliyor

Aydın'ın akşam saatlerinde İstanbul'a getirilmesi ve gözaltına alınması bekleniyor.

Aydın kardeşler, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "dolandırıcılık" gibi suçlamalarla 77 bin 868'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

