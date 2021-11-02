Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşmelerine başlandı.
Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra Yükseköğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin bütçeleri ile 2020 yılı kesin hesapları ele alınacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlığın bütçesi üzerinde sunuma başladı.
Etiketler: TBMM TBMM Komisyonları Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer
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