Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızdırdığı isimler arasında yer alan askerlerin ihraç edilip rütbeleri söküldü.

Haklarında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Geçen hafta düzenlenen operasyonla 14'ü yakalandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan zanlılardan bazıları itirafçı olarak örgütle bağlantılarını anlattı. TRT Haber, o itiraflara ulaştı.

"Telefonuma ByLock'u indirdi, nasıl kullanılacağını anlattı"

O isimlerden olan eski bir albay, FETÖ'nün sözde yöneticisiyle, kendisine verilen telefon ve ayrı hat aracılığıyla haberleştiği bilgisini verdi. ByLock'un da yine örgütün sözde yöneticisi tarafından telefonuna yüklendiği söyledi.

FETÖ'cü albay, "Yusuf bakmak istediğini söyleyerek telefonumu aldı, ByLock programını indirdi. Bana bu programın Whatsapp, VİBER gibi sohbet programı olduğunu söyledi. 'İhtiyaç olursa buradan görüşürüz' dedi. Bana programı gösterdi. Nasıl kullanılacağını anlattı." dedi.

İtirafçı astsubay, örgüt içi evliliği anlattı

FETÖ ile ilişkisi nedeniyle ordudan uzaklaştırılan bir astsubay da FETÖ ile irtibatını anlattı. Üniversite yıllarında örgütün ev sorumlusu olduğu bilgisini veren astsubayın itirafına göre, TSK'ya girince de örgütle irtibatı sürdü.

Sözde örgüt yöneticisi, onu kendisi gibi asker olan başka bir örgüt üyesi ile tanıştırdı. Toplantılara birlikte gittiler.

İtirafçı astsubay, örgüt içi evlilik yapması için bazı adaylarla da tanıştırıldı. Bunun için kendisine ayrı bir telefon hattı bile verildi.

Şu an hatırlamadığı bu hatta ait numarayı çok kullanmadığını belirten astsubay, "İzmir'de bulunduğum süre içerisinde bu şahıs beni birkaç bayanla evlenmem maksadıyla tanıştırdı. Ancak ben hiç birini kabul etmedim. 2011 yılında bir bayanla bu numaradan 1 ay kadar görüşme sağladım." ifadelerini kullandı.

25 Ekim'de yapılan operasyonda yakalanan örgüt üyelerinin 2012-2014 yılları arasında operasyonel hatlarla veya ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurduğu belirlendi. Daha sonra ise örgütsel iletişimin ByLock aracılığıyla sağlandı.