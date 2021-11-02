Yurt dışından temin ettikleri cep telefonlarını yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirerek haksız kazanç elde eden, devleti vergi kaybına uğratan ve vatandaşların mağdur olmasına neden olan şahıs ve suç grupları ile kaçak cep telefonlarını piyasaya süren işyerlerine yönelik olarak ülke genelinde eş zamanlı olarak "SİNYAL" operasyonu gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının (KOM) tespitleri doğrultusunda ve koordinesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK) ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, söz konusu şahısların "zula" diye tabir edilen gizli bölmeler içerisinde gümrüğe beyan etmeden Türkiye'ye soktukları kaçak cep telefonlarını gizli depolarda topladıkları, ardından bu telefonları kuryeler vasıtasıyla kaçak cep telefonu satan işyerlerine dağıttıkları belirlendi.

Kaçak cep telefonlarına Türkiye'de kayıtlı eski model cep telefonlarının IMEI bilgilerini klonlayarak piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Ülkeye sokulan kaçak cep telefonlarını usulsüz yöntemlerle kaydederek piyasaya süren İstanbul merkezli bir gruba yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, haklarında gözaltı kararı verilen 88 şüphelinin yakalanması amacıyla KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 36 ilde operasyon düzenlendi. 54 ilde 387 şüphelinin de ifadesine başvurulacak.

76 ilde 341 adreste arama yapıldı

Bununla birlikte Türkiye genelinde kaçak cep telefonlarını piyasaya sürebileceği değerlendirilen riskli iş yerlerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda 40 ilde 238 adreste aramalar yapıldı.

"SİNYAL" operasyonu kapsamında, 76 ilde toplam 341 adreste arama yapıldı, 88 şüpheli şahsın gözaltına alınması için çalışmalar sürüyor.

Vatandaşların mağduriyet yaşanmaması adına e-Devlet hesaplarını sık sık kontrol ederek bilgileri dışında cep telefonu kaydına rastlamaları halinde durumu yetkililere bildirmesi uyarısında bulunuldu.