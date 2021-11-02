Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığının bütçe görüşmeleri başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor.
Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra Yükseköğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin bütçeleri ile 2020 yılı kesin hesapları ele alınacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığın bütçesi üzerinde sunuma başladı.
Etiketler: Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanlığı TBMM TBMM Komisyonları ÖSYM
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