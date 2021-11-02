Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 Şubat 2018'deki CHP Grup Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını zedeleyici açıklamalar yaptığını, bunun üzerine tazminat davası açıldığını açıkladı.

Dava üzerine Kılıçdaroğlu, Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından aleyhine manevi tazminata hükmedilmişti.

Yerel Mahkeme kararı aleyhine yapılan istinaf başvurusunun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından reddedilmesi üzerine ilam icraya konularak icra marifetiyle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan toplam 43 bin 307 TL tahsil edildi.

Tutar, üniversite öğrencilere burs olarak verilmek üzere Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı’na bağışlandı.