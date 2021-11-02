TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık Koruma ekibinde görev alan Hümetdin Ağaç'ın kızı Dilara, eşi Atife ve oğlu Kubilay Ağaç'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, Ağaç ailesini kabulünde Ağaç'ın eşi ve çocukları Şentop'un büyük bir vefa örneği gösterdiğini kendisine bir ömür boyu müteşekkir olduklarını söylediler.

Hümetdin Ağaç, 10 Şubat 2021 tarihinde koronavirüse yakalanarak tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 24 Mart 2021 tarihinde hayatını kaybetmişti.