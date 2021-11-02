Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 11:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop COVID-19'dan hayatını kaybeden Meclis çalışanının ailesini kabul etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eden TBMM Başkanlık Koruma Ekibi çalışanı Hümetdin Ağaç'ın ailesini kabul etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık Koruma ekibinde görev alan Hümetdin Ağaç'ın kızı Dilara, eşi Atife ve oğlu Kubilay Ağaç'ı kabul etti.
TBMM Başkanı Şentop, Ağaç ailesini kabulünde Ağaç'ın eşi ve çocukları Şentop'un büyük bir vefa örneği gösterdiğini kendisine bir ömür boyu müteşekkir olduklarını söylediler.
Hümetdin Ağaç, 10 Şubat 2021 tarihinde koronavirüse yakalanarak tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 24 Mart 2021 tarihinde hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Mustafa Şentop
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