Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuştu.

İklim değişikliğinin etkilerine dikkat çeken Pakdemirli, bu etkileri azaltmak için tedbir paketinin hazırlandığını söyledi.

"Türkiye ve dünya maalesef 2021 iklim değişikliğini de tüm yılların daha ötesinde yaşamak durumunda kalmıştır. En çok etkilenen alanlar da tarım, orman ve su."

651 bin çiftçiye tedbir paketi

Bakan Pakdemirli çiftçiler için hazırlanan tedbir paketi ile ilgili şunları söyledi:

"651 bin çiftçimiz için bir tedbir paketi hazırladık. Bu da 2,6 milyar lira. Bu 2,6 milyar lirayı da aralıkın ikinci yarısından itibaren ödemeye başlıyoruz. Kuraklıkla alakalı en önemli meselelerden bir tanesi sudur. Basınçlı sulamalar ile ilgili bu sene 300 milyon ayırmıştık. Seneye de bundan bunun daha fevkinde bir rakam ayırıyor olacağız."

"Çiftçi zarar etmeyecek"

Ürün alım fiyatlarını örneklerle anlatan Bakan Pakdemirli, çiftçinin gelecek yıllarda zarar etmeyeceğini söyledi.

"Önümüzdeki birkaç senede çiftçimizin bir zarar etme ihtimalini görmüyorum. O gün maliyetler 5'se 5, 10'sa 10. Ona göre uygun fiyatlar piyasada oluşacak ve biz her zaman olduğu gibi üretici dostu fiyatları açıklayacağız."

"Gelecek yıl 20 uçak ve 55 helikopterle müdahale edeceğiz"

Pakdemirli yangınlarla mücadelede yapılan hazırlıkları da anlattı.

"2022 yılına hazırlığımız şu: 10 adedi 5 ton ve üzeri su atma kapasitesine sahip olmak üzere 20 uçak ve 55 helikopterle mücadele etmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

