AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

Sonrasında Nur-Sultan'da Liderlik İstikrar Gelişme Uluslararası Konferansı'na katılan Yıldırım, temasları sonrası TRT'ye özel açıklamalarda bulundu.

"Türkistan'da Türk devletleri için serbest bölge kurulmalı"

Görüşmelerde, Türk Devletleri arasında ticaretin kolaylaştırılmasına dikkat çekildiğine vurgu yapan Yıldırım, "Yapacağımız en önemli faaliyetlerin başında Türk Devletleri arasındaki ticaretin kolaylaştırılması, lojistik güzergahların geliştirilmesi, kültürel etkileşimin ve kültürel faaliyetlerin daha da arttırılması yer alıyor'' dedi.

Yıldırım, Türkistan bölgesinde, üye devletlerin ve gözlemci Macaristan'ın etkin olarak yer alacağı bir serbest bölge kurulması fikrinin gündeme geldiğini aktardı.

''Türk Dünyası 2040 Vizyonu'' belgesi değerlendirildi

Kazakistan Dışişleri Bakanı ve Kazakistan Başbakan Yardımcısı ile görüşmesinde, ''Türk Dünyası 2040 Vizyonu'' belgesinin hayata geçirilmesi için neler yapılması gerektiğinin konuşulduğunu söyleyen Yıldırım, şunları söyledi:

''Türk Dünyası 2040 Vizyonu belgesinin nasıl ele alınacağını ve bu çerçevede üye devletler arasında nasıl bir çalışma yapılacağını hem Aksakallar Heyeti ve hem Dışişleri Konseyi olarak değerlendirdik.''

Yıldırım başkanlığındaki heyet, Uluslararası Türk Akademisi'ni de ziyaret etti. Binali Yıldırım'a, Uluslararası Türk Akademisi’nin Altın Madalyası takdim edildi.