Yaklaşık 2,5 milyon çiftçi kayıt sisteminde yer alıyor. Artık başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Yeni uygulamanın detaylarını Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı.

"e-Devlet kapısı hizmetinden arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan, sadece ürün güncellemesine gidecek olan çiftçilerimiz yararlanacak. Yani yeni bir tarlayı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydettirmek istersek şimdilik bir defaya mahsus yine bu il müdürlüklerimiz ve ilgili birimlerimizin fiziki ziyaretleri geçerli olacak."

Başvurular nasıl yapılacak?

Bakan Kirişci, adım adım nasıl başvuru yapılacağını da anlattı.

"Açılan ekranda çiftçi ilk başvurusunu yapmak için yeni başvuru seçeneğini seçiyor. Burada çiftçi, kayıtlı arazilerini görüntüleyebilmekte, ürün bilgisini değiştir butonunu kullanarak güncelleyebilmektedir."

Destekleme başvuruları da yakında e-Devlet'ten yapılabilecek

Başvurularını e-Devlet üzerinden yapmak istemeyen çiftçiler için de önceki sistem devam edecek. Çiftçiler başvurularını il ve ilçe müdürlükleri üzerinden yapabilecek.

Bakan Kirişci, destekleme başvurularının da kısa süre içinde e-Devlet'e taşınacağını açıkladı.