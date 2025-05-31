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Gündem
AA 31.05.2025 18:30

"CHP’nin mitingine sahte saldırı ihbarları yapıldı" iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "CHP'nin Düzce'de düzenlediği mitinge katılımın düşmesi için sahte saldırı ihbarları yapıldı" iddiasını yalanladı.

"CHP’nin mitingine sahte saldırı ihbarları yapıldı" iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"CHP'nin Düzce'de düzenlediği mitinge katılımın düşmesi için sahte saldırı ihbarları yapıldı iddiası doğru değildir. İddianın aksine Düzce Valiliğine ulaşan herhangi bir saldırı ihbarı bulunmamaktadır. Güvenlik birimleri tarafından sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin organizasyonları öncesinde rutin alan güvenliği taraması haricinde herhangi bir uygulama yapılmamıştır."


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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Düzce İletişim Başkanlığı
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