CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarına Kağıthane'de devam etti

CHP'li İmamoğlu, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası üyeleriyle bir araya geldi.

Uber-taksi tartışmasına değinen İmamoğlu, "Uluslararası şebeke diye tariflediğimiz bu sistemi Türkiye’ye giriş sebebi, bu belgeyi bu arkadaşlara veren ulaştırma bakanlığı, bunu kendine dayanak olarak göstererek iş yapıyor. Bu sisteme evet diyen bunun önüne açan anlayış sizin işinizi çözemez. Ben taksicinin yanındayım. Ben bu şehrin bu ülkenin bir şekilde arkasından dolanarak gelen sistemin eksikliği varsa ki var. Ben onun karşısındayım, taksicinin yanındayım. Ben şu anda size gelip elimde olmayan yasal bir imkan yokken, onu iptal edeceğim, size de bunu vereceğim deme şansım yok, ama karşısındayım. Şu an mahkeme kararı devam ediyor, Al bir karar ona göre gereğini yapalım. Ben 1 Nisan’da desem ki size UBER’i yasaklayacağım, taksiyi yapacağım dersem yetkim yok ki, ben bu şehir taksici esnafının yanındayım. Sizinle beraber ortak çözüm bulma adına çaba göstereceğim." dedi.

İmamoğlu, Beşiktaş’taki İstanbul Gönüllüleri Buluşmasına da katıldı.

Kaynak: DHA