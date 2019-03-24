İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de Demokrat Parti ile birlikte düzenlenen ortak mitingde konuştu.

Partisinin belediye başkan adaylarına seslenen Akşener, "Bir üreten bir belediyecilik anlayışına devam edecek, iki hiç kimseyi ayırt etmeyecekler. Şu nüfus cüzdanımız. Bu ne biliyor musunuz. 81 milyonluk ülkenin 81 milyon tapu senedidir. Asla bu nüfus cüzdanının sahibini üzmeyeceksiniz. Herkese bu nüfus cüzdanın verdiği o büyük haklar çerçevesi içinde davranacaksınız. Hakkın ve haklının yanına olacaksınız. İsraf etmeyeceksiniz. Yakınlarınızı kayırmayacaksınız. Adaletli olacaksınız, özgürlükçü olacaksınız." dedi.

Kaynak: TRT Haber