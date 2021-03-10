Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 21:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
CHP'li Meclis üyesi Osman Kurum görevinden uzaklaştırıldı
Gebze Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Osman Kurum, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.
Gebze Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Osman Kurum ''PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle'' 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Mahkeme Kurum'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.
İçişleri Bakanlığı da mahkeme kararına istinaden Osman Kurum'u belediye meclis üyeliği görevinden uzaklaştırdı.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı CHP
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