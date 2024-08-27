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Gündem
TRT Haber 27.08.2024 18:05

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 'balık ölümleri açıklaması' tepki çekti

Son yılların en büyük çevre felaketlerinden birinin yaşandığı İzmir Körfezi'nde balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor. Bakanlık, kirliliğin önlenmesi için yerel yönetimleri uyardı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, körfezdeki kirliği tek başlarına önleyemeceklerini söyledi. Bu açıklama bilim insanlarının tepkisini çekti.

Deniz yüzeyi ve kıyılardan binlerce ölü balık toplandı. Sahilde dolaşmak bir tarafa kötü kokudan kapı pencere açılamaz oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine yönelik ilk ölçümleri kirliliğe işaret etti.

Alınan numuneler üzerindeki inceleme sürerken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan uzmanların tepkisini çeken bir açıklama geldi.

İzmir Körfezi'nde balık tutulmaması uyarısı
İzmir Körfezi'nde balık tutulmaması uyarısı

"Bunu tek başımıza yapamayacağımızı söylemek isterim"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Balık ölümlerinden sorumlu olan şey bir mikroorganizma türünün çoğalmasıyla ortaya çıktığını düşünüyoruz. Normalde bizim denizlerimizin türleri değil. Daha sonradan buraya taşınmış türler ve muhtemelen gemilerle taşınma sonrasında" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, yerel yönetimleri Körfez'de kirliliğin önlenmesindeki sorumlulukları konusunda uyardı.
Ancak CHP'li Cemil Tugay'dan 'tek başımıza yapamayız' açıklaması geldi.

Tugay, "Ben sizlere Körfez'de yüzmeyi vaat edemem bu şartlarda. Bunu tek başıma yapmayacağıma, yapamayacağımı, yurttaşlarımızın desteğine ihtiyacımız olduğunu söylemek isterim" diye konuştu.

"Arıtma tesislerinin kapasitesi artırılmalı"

Deniz bilimi uzmanları, açıklamanın bilimsellikten uzak olduğunu belirtti.

TÜBA Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Gemi suları, sintineler, balanslar falan yok, bunları bir geçelim. Denizleri kirleten tek olay derelerden gelen kirlilik. Yani direkt olarak kanalizasyonların bir kısmı tekrar denize verilmeye başlandı sanırım. Önce senin yapman gerekir. Önce gideceksin, sürekli olarak 7/24 bütün o derelerden, sürekli tüm fabrika çıkışlarını al. Ayrıca baktın olmuyor araya arıtma tesisleri de kurabilirsin" dedi.

İzmir Körfezi konusunda bir uyarı da olta balıkçılarına geldi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, körfezden balık tutulmaması konusunda vatandaşları uyardı.  

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