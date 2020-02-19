CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda dile getirdiği konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ'nün siyasi ayağı" ile ilgili sorduğu 7 soruya yanıt vermediğini belirten Altay, "Kendisine sorduğumuz 7 soruyu cevapladığı anda bizim için FETÖ’nün siyasi ayağı tartışması bitecektir." dedi.

[CHP Grup Başkanvekili Engin Altay - Fotoğraf: AA]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Torun, "Erdoğan'ın elinde MİT, emniyet, jandarma istihbarat var. Bütün belgeler de elinde. Eğer elinde bir belge varsa açıklasın. Konunun muhatabı kendisiyken bize neden o soruyu soruyor ki? Darbe, Allah göstermesin gerçekleşmiş olsaydı bunun bir konseyi olacaktı. Bunun belgeleri de kendilerinde açıklasın o zaman, kamuoyuyla paylaşsın. Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır edasıyla FETÖ ile koyun koyuna olanlar, aynı yolu yürüyenler, aynı menzile yürüyenler ve bütün kadroları askeriye, adliye her yere yerleştiren kendileriyken başımıza bela eden ve sürecin en büyük sorumlusu kendisiyken. Şimdi bağırarak çağırarak algı yönetmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.