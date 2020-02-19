Kuruluşundan bu yana 36 olağan ve 18 olağanüstü kurultay gerçekleştiren CHP'de, 37. Olağan Kurultay 28-29 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Büyük kurultay öncesi ilçelerde kongrelerini tamamlayan CHP'de, il kongreleri ise öne çekilerek 26 Ocak'ta başlatıldı.

CHP'de bugüne kadar aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 56 il başkanı belirlendi.

İstanbul'da Canan Kaftancıoğlu, İzmir'de de Deniz Yücel'in yeniden il başkanı seçildiği partide, merak konusu olan Ankara'da ise düğüm geçtiğimiz hafta sonu çözüldü. Mevcut başkan Rıfkı Güvener'in aday olmadığı kongrede Ali Hikmet Akıllı Ankara İl Başkanı seçildi.

Adıyaman'da enişte, kayınbirader yarıştı

CHP'nin hafta sonu gerçekleştirilen Adıyaman il kongresinde ise ilginç bir sonuçla karşılaşıldı.

Mevcut Başkan Deniz Çakmak'ın yanı sıra Murat Bilgiç ile kayınbiraderi Burak Binzet de il başkanlığına aday oldu.

Yapılan seçimlerde Çakmak 59 oy, Bilgiç ve Binzet ise 65'er delegenin oyunu alarak berabere kaldı.

İl Seçim Kuruluna yapılan itiraz üzerine yeniden sayım gerçekleştirildi ve Binzet, eniştesini geride bırakarak 66 oyla başkan seçildi.

Binzet, eniştesiyle aynı siyasi kulvarda yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtirken, hafta sonu tatlı bir siyasi rekabet yaşadıklarını söyledi.

Yapılan seçimlerde eniştesi ile aynı oyda kaldıklarını, bunun üzerine itirazda bulunduklarını belirten Binzet, il seçim kurulunun geçersiz iki oydan birini geçerli sayması sonucu kendisinin ipi göğüslediğini belirtti. Başkan seçilmesi üzerine ilk tebrik edenin de yine eniştesi olduğunu anlatan Binzet, partileri için birlikte çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Partinin kalan 25 il kongresinin ay sonuna kadar tamamlanması planlanırken, son il kongresi ise 1 Mart'ta Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.

Kurultay hazırlıklar sürüyor

CHP'nin, 28-29 Mart tarihlerinde yapılacak 37. Olağan Kurultayı için hazırlıklar da devam ediyor.

28 Mart'ta genel başkanlık seçimi, kurultayın ikinci günü olan 29 Mart'ta Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimini gerçekleştirecek CHP'de, kurultay hazırlıklarını genel başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu ve Muharrem Erkek'den oluşan komisyon sürdürüyor.

Komisyon, iki gün sürecek kurultayın sorunsuz tamamlanması için profesyonel bir ekiple çalışırken, bu çalışmalar kapsamında Ankara'ya gelecek partililer için kalacak yer, ulaşım, yiyecek gibi planlamalar şimdiden yapıldı.