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Gündem
TRT Haber 31.05.2023 14:31

CHP'de seçim muhasebesi: İmamoğlu 'değişim' mesajı verdi

Seçimin ardından CHP içindeki tartışmalar alevlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gecesi 'Yola devam' mesajı verdi ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim çağrısı yaptı. Açıklamaların ardından bazı eski CHP'li vekiller de CHP yönetimini eleştirmeye başladı.

CHP'de seçim muhasebesi: İmamoğlu 'değişim' mesajı verdi
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa beklentilerine karşılık "görevimin başındayım" dedi. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olarak gösterdiği isimden "değişim" talebi geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları, CHP Genel Başkanlığı'na yeşil ışık yaktı olarak yorumlandı.

"Her sahada, her ortamda değişim"

Önce sosyal medya hesabından "Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim" mesajını paylaştı.

İmamoğlu aynı akşam İstanbul’un Fetih yıldönümü töreninde de bu çıkışını sürdürdü, "Sizinle beraber yol yürüyeceğim. Biz o dünyaları artık değiştirmek istiyoruz" dedi.

CHP'de seçim sonrası değişim sesleri yükseldi
CHP'de seçim sonrası değişim sesleri yükseldi

İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik tepki sesleri de yükselmeye başladı.

Eski CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu yönetimini eleştirdi

Eski CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, “Ortada genel başkanımız ve partimiz açısından tam bir başarısızlık vardır” ifadesini kullandı.

Eski Genel Sekreter Gürsel Tekin de parti yönetimini, “Siz seçimden seçime sahaya çıkarsanız olmaz” sözleriyle eleştirdi.

Tekin, Kılıçdaroğlu’nun çekilmesi halinde genel başkanlığa aday olacağını duyurdu.

"Yenilginin faturası Kürt seçmene ve sığınmacılara kesilemez"

Eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner de, yenilginin sorumluluğunu parti yönetimine yükledi. "Seçim net bir yenilgi. Hatalar, tek bir istifaya indirgenemeyecek boyutta" dedi. Sorumluluk almaya hazır olduklarını ifade etti. 

Cihaner, yenilgilerin faturasının Kürt seçmene ve sığınmacılara kesilemeyeceğini söyledi.  

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