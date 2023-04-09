CHP'de milletvekili adayı belirleme mesaisi sürüyor

CHP'de milletvekili aday belirleme mesaisi devam ediyor. Gözler son sözü söyleyecek Parti Meclisi'ne çevrildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği toplantının ilk olarak dün saat 19.00'da başlayacağı duyuruldu. Ancak saatler ilerledikçe parti yönetiminden yeni açıklamalar geldi. Parti Meclisi toplantısı önce 22.00'ye daha sonra gece saat 03.00'e ve son olarak da sabah saatlerine ertelendi.

CHP'de 3 bin 500'ün üzerinde partili aday adaylık başvurusu yaptı.

CHP liste mesaisi yapıyor.



Dün 19.00'da yapılması beklenen ve 22.00'ye ertelenen CHP Parti Meclisi toplantısı, saat 03.00'e son olarak da 06.00'ya ertelendi. pic.twitter.com/9KCpaKInuZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 9, 2023

5 parti için ortak liste

Millet ittifakı seçim yarışına CHP ve İyi Parti’nin çıkaracağı listelerle girecek.

Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi milletvekili adayları CHP listelerinden gösterilecek.

Kulislerde DEVA partisinin diğer üç partiden daha fazla milletvekili talebinde bulunduğu konuşuluyor.

Demokrat Parti için ise Genel Başkan Gültekin Uysal dahil üç kişilik milletvekili kontenjanının ayrıldığı ifade ediliyor.

CHP ve İyi Parti dirsek temasında

CHP ve İyi Parti'nin dirsek teması devam edecek. Artvin, Erzincan, Adıyaman, Van, Çorum ve Tunceli’de İyi Parti'nin milletvekili adaylarının CHP listesinden, Bayburt Gümüşhane ve Aksaray’da ise CHP milletvekili adaylarının İyi Parti listesinden girmesi gündemde.

Ana muhalefet günlerdir bu listeye son şeklini vermeye çalışıyor. Liste saat 17.00'de Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak.

İyi Parti'de aday istifası

CHP'nin liste mesaisi devam ederken İyi Parti cephesinden de istifa haberi geldi.

Antalya'dan milletvekili aday adayı olan İyi Parti Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya parti üyeliğinden istifa etti. Kocakaya, gerekçe olarak temayül yoklaması sürecinde yapılan usulsüzlükleri gösterdi.

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray da listelerin teslim edilmesine saatler kala sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu:

"14 Mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İyi Parti milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum. Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım."

Ve İyi Parti Meclis Grup Başkanı, Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, yaptığı açıklamada 14 Mayıs seçimleri için milletvekili adayı olmayacağını duyurdu.