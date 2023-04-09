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TRT Haber 09.04.2023 02:22

AK Parti'de liste mesaisi: Milletvekili aday listesi bugün teslim edilecek

14 Mayıs seçimlerine giderken siyasi partilerde liste çalışmalarında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yoğun mesai yapıldı. AK Parti'de milletvekili aday listesi büyük ölçüde şekillendi. Liste bugün YSK’ya teslim edilecek.

AK Parti'de liste mesaisi: Milletvekili aday listesi bugün teslim edilecek
[Fotograf: AA]

AK Parti'de milletvekili aday listesi büyük ölçüde şekillendi. Çalışmalarda sona gelindi. Liste bugün Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek.

Milletvekili adayı olabilmek için 6 bin 25 aday adayı başvuruda bulundu. Temayül yoklamasının ardından 14 alt komisyon aday adayları ile yüz yüze görüştü.

Hazırlanan raporlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyona sunuldu.

Aday tanıtım toplantısı 11 Nisan'da

Aday listelerine son şeklini vermek için Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplantılar yapıldı. Aday listelerinin oluşturulması için yoğun mesai yürütüldü.

AK Parti’de 11 Nisan’da yapılması planlanan aday tanıtım toplantısı için de çalışmalar devam ediyor.

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AK Parti Seçim 2023 YSK
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