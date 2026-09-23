CHP'de istifalar art arda geldi: 8 ilçenin belediye başkanı CHP'den istifa etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP üyeliğinden istifasının ardından ilçe belediye başkanlarından istifalar art arda geldi.

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın ve Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, istifasına ilişkin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili hemşehrilerim, bugün geldiğimiz noktada CHP üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam etme kararı aldığımı kamuoyunun takdirine sunuyorum. Mansur Yavaş başkanımızla çıktığımız bu yolda, bana güvenen ve destek veren hemşehrilerime verdiğim sözlerin arkasındayım." ifadelerini kullandı.

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifasını "İçinden geçtiğimiz süreç ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda, CHP üyeliğimden ayrılarak Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım. Bugün de kendisiyle çıktığımız bu yolda, Mansur başkanımızın yanında yürümeye devam edeceğim." ifadeleriyle duyurdu.

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak ise paylaşımında, CHP üyeliğinden istifa ettiğini belirterek, Yavaş ile birlikte Ankara'ya ve ülkeye umut olmaya devam edeceklerini aktardı.

Paylaşımında, "CHP üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam etme kararı aldığımı kamuoyunun takdirine sunuyorum." ifadelerini kullanan Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Ayaş'a hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da istifasına yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli hemşehrilerim, sizlerin desteği ve dualarıyla Ankara'mıza ve Polatlı'mıza birlikte hizmet etmekten ve yol yürümekten her zaman mutluluk duyduğum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın da açıklamasında açıkça dile getirdiği hususlar ve işaret ettiği sebepler doğrultusunda CHP üyeliğimden ayrılıyor, siyaseten yolumuza ve hizmetlerimize Sayın Mansur Yavaş ile birlikte bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyunun takdirine sunuyorum."

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay istifasına yönelik, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği, yıllardır büyük bir onur ve sorumlulukla taşıdığım CHP üyeliğimi bugün gelinen mevcut yönetim anlayışı ve yaşanan mutlak butlan süreci nedeniyle sonlandırma kararı almış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile birlikte yol yürümeye ve hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğim." açıklamasında bulundu.

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Akın da "Bugün CHP üyeliğimden ayrılıyor, görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldığımı kamuoyunun takdirine sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör de bugün itibarıyla CHP üyeliğinden istifa ettiğini belirterek "Benim için siyasi parti aidiyetinden önce, Nallıhan halkının bana verdiği emanete sahip çıkmak vardır. Bundan sonra da hiçbir ayrım gözetmeden Nallıhan'da yaşayan her bir vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğim" ifadesini kullandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasette bazı kararların öfkeyle ve kırgınlıkla alınmadığını, uzun uzun düşünülerek, vicdanla tartıldığını, sorumluluğunun üstlenildiğini belirtti.

Bugün aldığı kararın da böyle bir karar olduğunu vurgulayan Yavaş, 19 Mart'la başlayan ve sonrasında mutlak butlan tartışmaları da dahil olmak üzere pek çok hukuki ve siyasi tartışmayla devam eden sürecin Türkiye'de siyaseti herkesin üzülerek takip ettiği bir noktaya getirdiğini aktardı.

Bugüne kadar CHP'yi küçük düşürecek, ona oy veren insanların mahcup olmasına neden olacak hiçbir davranışın içinde olmadığını vurgulayan Yavaş, tam tersine, Ankara'da belediyeciliğin ayrım yapmadan, şeffaf, hesap verebilir ve halkın parasını yine halk için kullanarak nasıl yapılabileceğini göstermeye çalıştıklarını ifade etti.

Kendisini, hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmediğini ve bu iddiayı hadsizlik saydığını belirten Yavaş, Türkiye'de demokratik yollarla bir iktidar değişikliği olacaksa, bunun yolunun muhalefetin birbirini tüketmesinden değil, ortak ilkelerde yan yana gelebilmesinden geçtiğine işaret etti.

"Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum"

Aylardır yaşanan tartışmaların, özellikle de mutlak butlan üzerinden yürütülen sürecin CHP'de derin bir ayrışmaya yol açabileceğini ve bunun yalnızca CHP'ye değil, Türkiye'de demokratik siyaset umuduna zarar vereceğini defalarca ifade ettiğini aktaran Yavaş, şunları kaydetti:

"Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum. Üç dönem CHP çatısı altında birlikte seçime girdiğim, mücadele ettiğim, seçim çalışmalarında yanımda duran, bana inanan, emeğini ve gönlünü ortaya koyan herkese ömrüm boyunca teşekkür borçlu olacağım.

Bir başka konuda da tavrım son derece açıktır. Vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye güveni çok yara aldı. Bunun sorumluluğunu seçmende değil, kendimizde aramak zorundayız. İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum."