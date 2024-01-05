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TRT Haber 05.01.2024 17:38

CHP'de aday tartışması mı yaşanıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde, aday belirlemeyle ilgili tartışma yaşandığı iddia edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hem İstanbul'un ilçeleri, hem de başka iller için aday belirlemeye çalıştığı öne sürüldü. İddiayı gündeme taşıyan CHP'nin eski milletvekili Barış Yarkadaş, "Böyle bir parti olur mu? Reddediyorum" dedi.

Yerel seçimler için geri sayım sürüyor...

CHP'de aday belirleme çalışmaları devam ediyor. Partide şu ana kadar 7'si büyükşehir, 353 seçim çevresinde belediye başkan adayları açıklandı.

Diğer illerdeki adayların belirlenmesine ilişkin ise gerginlik yaşandığı iddia ediliyor.

"İzmir'de Antalya'da Adana'da aday belirlemeye çalışıyor"

CHP Eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Ekrem Bey İstanbul'un 39 ilçesinin belediye başkan adayını belirlemekle yetinmiyor, İzmir'de Antalya'da Adana'da aday belirlemeye çalışıyor, Karadeniz'e zaten kimse giremiyor. Kardeşim böyle bir parti olur mu itiraz ediyorum ve reddediyorum" dedi. 

CHP'nin eski İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş, aday belirleme sürecine yönelik iddiaları, katıldığı bir televizyon programında dile getirdi.

"İki başlılık olur ve o partiyi yönetemezsin"

Yarkadaş, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı; Çanakkale'ye, İzmir'e, Antalya'ya, Ankara'ya, Çankaya'ya aday belirlemeye aday bulmaya çalıştığında iki başlılık olur ve o partiyi yönetemezsin" ifadelerini kullandı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı'nda resmi olarak Ekrem İmamoğlu'nun yeniden adaylığı açıklandı. Ancak, ilçe belediye başkan adaylarına ilişkin açıklama olmadı. 

"Aday belirleme süreci krize dönüşüyor"

Yazar Ferhat Murat, "Planlanan şekilde gerçekleşseydi bugün CHP aday tanıtım toplantısında ilçe adaylarını da duymuş olacaktık. Kesinlikle aday belirleme süreci krize dönüşüyor" diye konuştu. 

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CHP'de aday tartışması mı yaşanıyor?
CHP'de aday tartışması mı yaşanıyor?
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