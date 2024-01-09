CHP'de aday belirleme süreci devam ediyor

CHP'de şu ana kadar 7'si büyükşehir olmak üzere 353 seçim çevresinde adaylar belli oldu.

Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı konusunda belirsizlik devam ediyor.

İzmir için Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla bir heyet oluşturulmuştu.

Gözler yarınki kararda

Hem İzmir için yürütülen özel çalışmanın hem de diğer iller için yapılan çalışmaların sonucu, yarın Parti Meclisi'nde masada olacak.

Toplantının ardından, 200'e yakın adayın isminin açıklanması bekleniyor.

Parti kaynaklarına göre; İzmir için İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu da devrede.

İzmir belirsizliği sürüyor

İddiaya göre; İmamoğlu, adayın belirlenmesinde söz sahibi olmak istiyor.

Parti kulislerinde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanmasının Ocak ayı sonuna bırakılacağı konuşuluyor.