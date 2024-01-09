Puslu 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 09.01.2024 12:47

Bakan Koca'dan Fatih Camii'ndeki saldırıda yaralananlara ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Fatih Camii'nde bıçaklı saldırıya uğrayan imam Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'in tedavilerinin sürdüğünü, hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Bakan Koca'dan Fatih Camii'ndeki saldırıda yaralananlara ilişkin açıklama
[Fotograf: AA]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X sosyal medya platformundan dün bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı Galip Usta ve cami cemaatinden hafız Bilal Erdem'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, açıklamasında şunları kaydetti;

İstanbul Fatih Camii imam hatibi Galip Usta hoca ve cami cemaatinden hafız Bilal Erdem dün akşam bıçaklı bir saldırıya uğradı. Kendilerine, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Usta'ya geçmiş olsun telefonu
Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Usta'ya geçmiş olsun telefonu

Üç yerinden yara alan Galip Usta hoca, Bezmiâlem Üniversitesi Hastanesinde olayın hemen akabinde ameliyata alınmıştır. Halen yoğun bakımdadır, yarın servise çıkarılması planlanmaktadır. Bir yerinden yara alan hafız Bilal Erdem’in tedavisi kaldırıldığı Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi cerrahi yoğun bakım servisinde devam ediyor. Damarlarında zedelenme ve aktif kanaması bulunmuyor.

İki hastamızın da durumunda hayati bir tehlike yok. Tedavilerini yakından takip ediyorum. Güven ve teslimiyet mekanı olan bir ibadethanede, bir camimizde yaşanan son derece üzücü olay sebebiyle tüm şiddet olaylarını kınamak, şiddete karşı tavır almak hepimizin boynunun borcudur. Hastalarımıza tekrar acil şifalar diliyorum.

ETİKETLER
Fahrettin Koca İstanbul
Sıradaki Haber
Togg'a binenler "bilgi otobanı"nda da hızlı yol aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:17
Çanakkale Boğazı gemi geçişine kapatıldı
14:11
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze Şeridi'nde daha fazla "insani ara" istedi
14:09
İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 5 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu
14:13
Bakan Bayraktar: Kritik madenlerde tüm ülkelerle işbirliğine hazırız
14:05
CHP'de aday belirleme süreci devam ediyor
13:56
Heniyye: İsrail Gazze'de işlediği soykırım ve katliama rağmen hedefini gerçekleştiremedi
Hatay, 2023'te coğrafi işaret başvurusunda ilk sırada yer aldı
Hatay, 2023'te coğrafi işaret başvurusunda ilk sırada yer aldı
FOTO FOKUS
Ayrım duvarları gölgesindeki Batı Şeria
Ayrım duvarları gölgesindeki Batı Şeria
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ