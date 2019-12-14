CHP'de büyük kurultay için takvim işliyor. Mahalle delege seçimleri sona erdi, sıra ilçe kongrelerine geldi. İlçe kongreleri devam ederken, parti örgütlerinin yararlanması için detaylı bilgilerin yer aldığı bir rehber hazırlandı.

68 sayfalık rehberde, kongrelerin nasıl yapılacağı anlatıldı

68 sayfadan oluşan rehberde her başlık tek tek ele alındı. Kongrelerin yapılışına ilişkin genelge ve tüzük hükümlerine yer verildi. Rehberde ayrıca örnek formlar da yer aldı. Kongrenin nasıl yapılacağı detaylı bir şekilde anlatıldı.

Buna göre, il ve ilçe kongreleri üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanacak. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmayacak. İkinci toplantıya katılanların sayısı ise seçilecek yönetim kurulu asıl üye tam sayısının iki katından az olamayacak.

CHP kongrelerinde kural, çarşaf liste yöntemi. Blok liste ile seçim yapılmak istenirse, kongre üye tam sayısının onda birinin yazılı önergesi ile oylanması gerekecek. Ayrıca, il ve ilçe kongre delegeleri ile kurultay delegeleri seçimlerinde yüzde 33 kadın ve yüzde 20 gençlik kotası uygulanacak.

37. Olağan Kurultay'ın gelecek yıl Nisan ayında yapılması planlanıyor

İlçe kongreleri 27 Ocak'ta, il kongreleri 2 Mart'ta gerçekleştirilecek. İl kongrelerinin tamamlanmasının ardından 45 gün sonra da büyük kurultay yapılacak. Bu kapsamda, 37. Olağan Kurultay'ın Nisan ayının ortasında olması planlanıyor.

Haber: Duygu Özdemir