Meclis Genel Kurulunda "tek adam" tartışması yaşandı. 2020 bütçe görüşmelerinde Bakan Mustafa Varank sunum yaptı.

Bakan Varank, CHP sıralarından gelen “tek adam” sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu’nun kaybettiği seçimleri hatırlatarak yanıt verdi.

Varank, "Ben yüzde 52 oy almış Sayın Cumhurbaşkanımızın kabinesinin üyesiyim ona tek adam derseniz cevabını burada alırsınız. Demokrasi varsa buda konuşun hadi bakalım." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Seçilmemiş kabine üyesinin sergilediği tutum kabul edilemez." diye konuştu.

"Erdoğan 14 seçim kazandı, sizin kompleksinizin sebebi bu"

Varank, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan girdiği 14 seçimin tümünü ezici üstünlükle kazandı. Sizin üzerinizden atamadığınız kompleksin asıl nedeni de budur." diyerek Altay'a karşılık verdi.

"Girdiği 9 seçimi kaybedip koltuğunda oturan adama tek adam denir"

Bakan Varank, CHP'lilerin "tek adam" ifadesiyle ilgili de şunları söyledi:

"Siz bu demokrasi zaferlerini görmezden geleceksiniz. Tek adam rejimi diye ithamlarda bulunacaksınız. Tek adam kimdir biliyor musunuz? Girdiği 9 seçimi kaybedip koltuğunda oturan adama tek adam denir."

Kaynak: TRT Haber