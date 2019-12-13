Japonya Kamu Yayın Kurumu'nun (NHK) İstanbul Ofisi açıldı. Açılış kapsamında bir de resepsiyon düzenlendi.

Etkinliğe, aynı zamanda Asya Pasifik Yayın Birliği Başkanlığı görevini yürüten, NHK Genel Müdürü Ryoichi Ueda, Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de katıldı.

Törende konuşan NHK Genel Müdürü Ryoichi Ueda, NHK'nin 31. ofisinin İstanbul'da kurulmasının Türkiye'nin uluslararası toplumlar arasındaki yükselişinden dolayı olduğunu belirtti.

Ueda, İbrahim Eren ile birlikte ABU'da oldukça yakın çalıştıklarını anlattı. NHK'nin İstanbul ofisinin açılmasının ardından Japon ve Türk halklarının da birbirini daha iyi tanıma fırsatı bulacağını söyledi. Konuşmasını ise, Türkçe olarak bitirdi.

İbrahim Eren de, Asya Pasifik Yayın Birliği'nde UEDA ile birlikte çalıştıklarını hatırlattı. NHK'nin çalışmalarına TRT olarak destek vereceklerini vurguladı.

Eren, "Hem TRT Genel Müdürü hem ABU Başkan Yardımcısı olarak TRT olarak NHK'nin Türkiye'deki çalışmalarına destek olmak için elimizden geleni yapacağımızı buradan belirtmek istiyorum. Asya'nın iki ucunda yaşayan bu iki dostluğun bu açılış ile birlikte birbirine daha çok yaklaşacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İbrahim Eren, NHK'nin İstanbul ofisinin Türkiye Japonya dostluğuna katkı sağlayacağını söyledi. Ofisin çalışanlarına ise Japonca bir mesajla başarılar diledi.

Kaynak: TRT Haber