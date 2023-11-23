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Gündem
TRT Haber 23.11.2023 15:26

CHP ve Zafer Partisi'nin 'gizli protokolü'nün maddeleri ortaya çıktı

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında 28 Mayıs seçimi öncesi imzalanan protokolün gizli maddeleri ortaya çıktı. Taraflardan Özdağ'ın sosyal medya hesabından paylaştığı maddelerde, Zafer Partisi'ne 3 bakanlık ile belirlenen bakan yardımcılıkları verilecek ve atamalar Özdağ ile yapılacaktı.

28 Mayıs seçimleri öncesinde imzalanan gizli protokol bir kez daha Ankara'nın gündeminde.

CHP ve Zafer Partisi arasında imzalanan protokolün kamuoyuna sadece ilk sayfası açıklanmıştı.

Protokolün ikinci ve gizlenen sayfasında ise Zafer Partisi'ne verilen vaatler yer aldı.

CHP ve Zafer Partisi'nin 'gizli protokolü'nün maddeleri ortaya çıktı

Protokolün her iki sayfasında da Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ'ın imzası var.
24 Mayıs 2023 tarihli protokolün gizlenen ve vaatlerin yer aldığı sayfanın görselini Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yayımladı. O sayfada "Hükümetin Oluşturulması ve Görev Bölümü" bulunuyordu.

Kılıçdaroğlu, Özdağ'a 3 bakanlık vadetti

6 ay sonra açıklanan protokolde dikkat çeken maddeler yer aldı. İlk sırada Zafer Partisi'ne biri İçişleri Bakanlığı olmak üzere 3 bakanlık verilmesi yer alıyor. Yine atamalar Ümit Özdağ ile birlikte yapılacaktı.

CHP ve Zafer Partisi'nin 'gizli protokolü'nün maddeleri ortaya çıktı

Güvenlik, adalet ve ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere görüş birliği sağlanan bakan yardımcılıkları da yine Zafer Partisi'ne tahsis edilecekti. Protokolde, Zafer Partisi'nin üstleneceği bakanlıkların teşkilat yapılarının ve görevlendirme esaslarının da 14 Mayıs öncesindeki gibi değiştirilmeden devam edeceği maddesi de yer aldı.

İddiaya göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun protokolün gizli bölümüyle ilgili altılı masa ortaklarına bilgi vermemişti. Bu yüzden seçim öncesi ortaklar arasında gerilim yaşanmıştı. 

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