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TRT Haber 23.11.2023 13:14

Milli Savunma Bakanlığı'nın mobil uygulaması hayata geçti

Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni mobil uygulaması hayata geçirildi. Uygulama ile resmi internet sayfasında yer alan içeriklerin yanı sıra, faaliyetler anlık olarak mobil cihazlar üzerinden sunulacak. 1853-1928 yılları arasında şehit olan askerlerin bilgisinin yer aldığı Şehit Bilgi Kapısı’na da erişilebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı'nın mobil uygulaması hayata geçti

Milli Savunma Bakanlığı Mobil Uygulaması ile artık Bakanlığın faaliyetleri anlık olarak mobil cihazlar üzerinden kamuoyunun bilgisine sunulacak.

Resmi internet sayfasında yer alan içeriklerin yanı sıra kullanıcıların anlık bildirimler ve duyurulara hızlı erişim sağlayabileceği mobil uygulamanın içeriği şöyle:

Hazırlanan story ve podcastlerle bakanlığın faaliyetleri anlatılacak, önemli günleri konu alan özel paylaşımlar yapılacak.

Şimdilik Anıtkabir ve Harbiye Askeri Müzesinde, önümüzdeki süreçte de bütün askeri müzelerde 360 derece sanal tur yapılabilecek.

Grafik: Nursel Cobuloğlu[Grafik: Nursel Cobuloğlu]

Ayrıca birbirinden özel fotoğraflardan oluşturulmuş duvar kağıtlarına erişim sağlanabilecek.

Personel ve öğrenci alım-temin faaliyetleri ile Askeralma işlemleri dahil önemli sınav ve başvuruların duyuruları takip edilebilecek.

1853-1928 yılları arasında şehit olan askerlerin bilgisinin yer aldığı Şehit Bilgi Kapısı’na erişilebilecek İlave özel içerikler de yer alacak.

Mobil uygulama App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirebiliyor.

 

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