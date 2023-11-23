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Gündem
TRT Haber 23.11.2023 12:33

Doğu Akdeniz'de dev tatbikat

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı" sürüyor. 25 Kasım'a kadar sürecek tatbikatta insani yardım faaliyetlerine yönelik senaryolar icra ediliyor. Türkiye'nin milli gemisi TCG Anadolu da ilk kez bir tatbikatta yer alıyor.

Doğu Akdeniz'de dev tatbikat

Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı'nın Antalya Körfezindeki safhası TCG Anadolu'da icra ediliyor. 

Tatbikat senaryosuna göre Amfibi Deniz Piyade unsurları, Antalya Sarısu Plajı'nda muharip olmayanların tahliyesini gerçekleştiriyor.

Arama kurtarma tatbikatında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı SAS ve SAT timleri de görev alıyor.

 

Tatbikata, 26 gemi, 4 denizaltı, 3 deniz karakol uçağı, 10 deniz helikopteri, 5 İHA ile kara ve hava kuvvetlerinden çeşitli unsurlar katılıyor.

Milli imkanlarla üretilen TCG Anadolu da ilk kez bir tatbikatta görev alıyor.

Yerli mekanize çıkarma araçları ile zırhlı amfibi hücum araçları da tatbikatta kullanılıyor.

25 Kasım'a kadar sürecek tatbikatta 9 ülkeden personel ve gözlemciler de bulunuyor. 

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