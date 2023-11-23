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Gündem
TRT Haber 23.11.2023 12:19

MSB kaynakları: En üst model 40 Eurofighter almak istiyoruz

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin savaş uçağı tedarikine ilişkin, "İlk aşamada 20 daha sonra da 20 olmak üzere 40 Eurofighter almak istiyoruz. Uçakların en üst modelini alma konusunda talebimiz oldu” İfadelerini kullandı.

MSB kaynakları: En üst model 40 Eurofighter almak istiyoruz
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in bugün Birleşik Krallık Savunma Bakanı Grant Shapps ile görüşeceği belirtilerek Eurofighter tedarikine ilişkin son durum ve sosyal medyada yer alan “İkinci el Eurofighter alınacağına” iddiasına ilişkin değerlendirmelerin sorulması üzerine kaynaklar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının uçak ihtiyacının karşılanmasına yönelik öncelikli olarak F16 tedarikine yönelik sürecin devam ettiğini, ABD ile teknik toplantıların tamamlandığını süreci takip ettiklerini belirtti.

"Eurofighter tedarik konusunu İngiltere üzerinden ele alıyoruz"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in de ifade ettiği gibi İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya ortak konsorsiyumu tarafından üretilen Eurofighter uçağının da incelendiğini aktaran kaynaklar, şunları kaydetti:

“F16 tedariki ve modernizasyonu süreci devam ederken üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter. Bunun dışında herhangi bir çalışmamız yok. Eurofighter tedariki konusu bugün iki bakan arasında gerçekleştirilecek görüşmenin gündeminde de yer almaktadır. Tedarik konusunu İngiltere üzerinden ele alıyoruz. İngiltere bu konuda Almanya’nın itirazlarının kaldırılmasına yönelik yardımcı olacaklarını belirtiyorlar. Türkiye olarak ilk aşamada 20 daha sonra da 20 olmak üzere 40 uçak almak isteğimizi ifade ettik. Alacağımız uçaklar kesinlikle ikinci el değil. En üst modelini alma konusunda talebimiz oldu.”

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