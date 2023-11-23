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TRT Haber 23.11.2023 11:59

MSB: Gazze için 208 ton insani yardım malzemesi sevk edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerine ait 11 uçakla, 208 ton insani yardım malzemesi ve 5 ton tıbbi malzemenin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

MSB: Gazze için 208 ton insani yardım malzemesi sevk edildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'taki "Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini, hudutlar ile "mavi ve gök vatanı" korumayı, bölgesel, küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğünü aktardı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Aktürk, "Türkiye olarak Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyor, İsrail'in uyguladığı mezalimin kabul edilemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz." diye konuştu.

Aktürk, çatışmalara yönelik 4 günlük insani ara ilanı konusunda varılan mutabakatı da "olumlu bir gelişme" olarak nitelendirerek, şunları söyledi:

"Mutabakata tam riayet edilmesini ve bu insani aranın, Gazze'deki çatışmaların sona ermesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Beklentimiz, barışa giden, akan kanın durması için sarf edilen tüm gayretlerin gösterilmeye devam edilmesidir. Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün olmayacağını da bir kez daha vurguluyoruz."

Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardımlarına değinen Aktürk, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli gerçekleştirilen insani yardımlar kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 11 uçakla bugüne kadar 208 ton insani yardım malzemesi ve 5 ton tıbbi malzemenin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin hem insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya hem de kalıcı çözüm için gerekli girişimlerde bulunmaya devam ettiğine işaret ederek, "Türkiye, kritik bölge ve coğrafyalarda getirdiği çözüm önerileri ve istikrara sağladığı katkılarla müzakere süreçlerinin vazgeçilmez bir ülkesidir" dedi.

"Türkiye'nin duruşu belli"

“İncirliğe inen ABD uçaklarının Güney Kıbrıs üzerinden İsrail’e silah taşıdığı” iddiasının sorulması üzerine kaynaklar, “Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimizin zararına olacak herhangi bir faaliyetin içinde olmamız veya bu faaliyetlere göz yummamız söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu konudaki duruşu bellidir” yanıtını verdi.

Kaynaklar, halkı yanlış yönlendirmeye yönelik algı çalışmalarına karşı dikkatli olunması ve bu tur iddialara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

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