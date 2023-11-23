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Eğitim
TRT Haber 23.11.2023 11:40

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ara tatil anketi

Milli Eğitim Bakanlığı, ‘"ara tatil değerlendirme" anketini erişime açtı. 10 Aralık’a kadar devam edecek anket çalışmasında öğretmen, öğrenci ve veliler kasım ara tatilini değerlendirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ara tatil anketi

Milli Eğitim Bakanlığı; öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik ara tatil anketi hazırladı. Anket bakanlığın Bilişim Sistemleri üzerinden erişime açıldı.

10 Aralık’a kadar devam edecek değerlendirmede kasım ara tatiline yönelik sorular yer alıyor. ''Ara tatil kaldırılsın mı, devam etsin mi?'' sorusuna yanıt aranıyor.

Ankete katılmak için tıklayın.

Her grup için farklı sorular

Öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik hazırlanan anketlerde her grup için farklı soru sayısı ve çeşidi var.

Öğretmenlere 17, öğrencilere 15 ve velilere ise 18 soru yöneltildi. Yanıt kısmında ise, ‘katılıyorum, kararsızım ve katılmıyorum’ şeklinde üç seçenek bulunuyor.

Anketin girişindeki açıklamada uygulanan ara tatili yansıtan yanıtların içtenlikle cevaplanması notu yer alıyor.

Yorum kutusu da bulunuyor

Öğretmenlere; ara tatil uygulamasından velilerin memnun olup olmadığı, öğrenciler ve velilere ise "ara tatil uygulaması aile bireylerini mutlu etti mi?" gibi sorular da yöneltiliyor.

Öğretmenlere ara tatil uygulamasından memnun olup olmadıkları da soruldu.
Öğretmenler ve veliler için bir yorum kutusu da bulunan ankette, öğrenciler için yorum bölümüne yer verilmedi.

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