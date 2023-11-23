Son bir haftada 59 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'taki "Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini, hudutlar ile "mavi ve gök vatanı" korumayı, bölgesel, küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğünü aktardı.

Tuğamiral Aktürk, terörle mücadelenin kesintisiz devam ettiğini vurgulayarak, "Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, örgütün hareket kabiliyeti durma noktasına getirilmiştir." ifadesini kullandı.

Terörle mücadele kapsamındaki son gelişmelere ilişkin de bilgi veren Aktürk, şöyle konuştu:

"Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 59'u son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1927 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 24 Temmuz 2015'ten itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39 bin 270 olmuştur. Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Böylelikle yıl başından buyana teslim olan terörist sayısı 110'a ulaşmıştır. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır."

Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde tespit edilen çok odalı mağara ile bölgede ele geçirilen çok sayıda havan, uçaksavar ve hafif silah mühimmatının imha edildiğini belirtti.

Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde gerçekleştirilen terörist saldırılara da misliyle karşılık verildiğini aktaran Aktürk, "1 Ocak'tan itibaren birliklerimize 445 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 25'i son bir haftada olmak üzere 1377 terörist etkisiz hale getirilmiştir." bilgisini paylaştı.

Hudut güvenliği

Hudutların teknolojik vasıtalarla desteklenen fiziki güvenlik tedbirlerinin yanı sıra katmanlı emniyet sistemiyle korunduğunu vurgulayan Aktürk, "Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 390 şahıs yakalanmıştır. Bunların 3'ü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere 4'ü teröristtir. 2 bin 949 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." diye konuştu.

Aktürk, böylece yıl içinde hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 576'sı terörist olmak üzere 12 bin 467'ye yükseldiğini, hududu geçemeden engellenen kişi sayısının da 191 bin 766 olduğunu söyledi.