Türkiye Gazze'den ilk kez yaralı getirdi: 3'ü de çocuk...

Türkiye, uluslararası mecralar başta olmak üzere her fırsatta Gazze'de yapılan zulme karşı çıkıyor, savaş ve insanlık suçu işlendiğini haykırıyor.

İsrail'in saldırılarında toplam 14 binden fazla kadın, çocuk ve sivil hayatını kaybetti.

Gazze'de abluka altında kalan insanlara yardım elini uzatmak için de çok sayıda yardım yapıyor.

Türkiye yaralı çocuklar için devrede

Türkiye, kanser hastaları ve durumu acil olan Gazzelilerin bir kısmını uçaklarla ülkeye getirerek tedavi altına aldı. İlk kez de yaralı Gazzeli çocukların Türkiye'ye getirilmesi için adım attı.

Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ambulans, bu kez 3 Gazzeli yaralı çocuk için harekete geçti.

Gazze'den geçişi sağlanarak Mısır'ın El Ariş Havalimanı'na getirilen çocukları alan ve Türkiye'ye doğru hareket eden ambulans uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Esenboğa Havalimanı'nda yaralı çocukları karşıladı.

Buradan ambulanslara alınacak çocuklar, tedavileri için hastaneye sevk edilecek.

Türkiye Gazze'den ilk kez yaralı getiriyor.

3 yaralı çocuk Mısır El Ariş Havalimanı'ndan havalanan Sağlık Bakanlığı ambulans uçağı ile Ankara’ya getirildi. https://t.co/Egh8I2jXNG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 23, 2023

"Yaralılar Etlik Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulundu:

"3 yavrumuzun yaş aralığı 2 yaşında bir erkek çocuğumuz, 9 ve 10 yaşında iki de kız çocuğumuz bulunuyor. Erkek çocuğumuzun 4 aydır bir damar tıkanıklığı hastalığı söz konusu. 9 ve 10 yaşındaki yavrularımızdan br tanesinin de yıkım sonrası diz sonrası enfeksiyon ve protez söz konusu olacak. Bir diğer yavruımuz ise özellikle travma sonrası yıkım sonrası kapalı kırıkları ve yanıkları olan ve şarapnel parçaları da olan yavrumuzun tedavisi söz konusu olacak. Yaralı yavrularımız Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınacak."

"Yoğun bakımda olan hastalarımızın da hiçbir entübe durumda değil"

Koca, Türkiye'de tedavide olan hastalarla ilgili de şunları söyledi:

"50 kişilik listeyle ilgili koordinasyon ekibi çalışıyor. 11 kişi ile ilgili refakatçi dahil olmak üzere sorun aşıldı. Diğerlerinin de refakatçi sorunlarıyla ilgili de sorun çözülünce tahliyelerin yarın olmasını bekliyoruz. Şu an listede yoğun bakım şartlarında olan bir hasta yok. Var olan 88 hastamızın 7 hastamız yoğun bakımdaydı, 2 hastamız yoğun bakımdan çıktı. Yoğun bakımda olan hastalarımızın da hiçbir entübe durumda değil."