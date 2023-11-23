Çok Bulutlu 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber-AA 23.11.2023 15:17

Türkiye Gazze'den ilk kez yaralı getirdi: 3'ü de çocuk...

Türkiye, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye yardımlarını aralıksız sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı ilk kez yaralı 3 çocuğun tedavisinin yapılması için ambulans uçakla Türkiye'ye getirdi.

Türkiye Gazze'den ilk kez yaralı getirdi: 3'ü de çocuk...

Türkiye, uluslararası mecralar başta olmak üzere her fırsatta Gazze'de yapılan zulme karşı çıkıyor, savaş ve insanlık suçu işlendiğini haykırıyor.

İsrail'in saldırılarında toplam 14 binden fazla kadın, çocuk ve sivil hayatını kaybetti.

Gazze'de abluka altında kalan insanlara yardım elini uzatmak için de çok sayıda yardım yapıyor.

Türkiye yaralı çocuklar için devrede

Türkiye, kanser hastaları ve durumu acil olan Gazzelilerin bir kısmını uçaklarla ülkeye getirerek tedavi altına aldı. İlk kez de yaralı Gazzeli çocukların Türkiye'ye getirilmesi için adım attı.

Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ambulans, bu kez 3 Gazzeli yaralı çocuk için harekete geçti.

Türkiye Gazze'den ilk kez yaralı getirdi: 3'ü de çocuk...

Gazze'den geçişi sağlanarak Mısır'ın El Ariş Havalimanı'na getirilen çocukları alan ve Türkiye'ye doğru hareket eden ambulans uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Esenboğa Havalimanı'nda yaralı çocukları karşıladı.

Buradan ambulanslara alınacak çocuklar, tedavileri için hastaneye sevk edilecek.

 

"Yaralılar Etlik Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulundu:

"3 yavrumuzun yaş aralığı 2 yaşında bir erkek çocuğumuz, 9 ve 10 yaşında iki de kız çocuğumuz bulunuyor. Erkek çocuğumuzun 4 aydır bir damar tıkanıklığı hastalığı söz konusu. 9 ve 10 yaşındaki yavrularımızdan br tanesinin de yıkım sonrası diz sonrası enfeksiyon ve protez söz konusu olacak. Bir diğer yavruımuz ise özellikle travma sonrası yıkım sonrası kapalı kırıkları ve yanıkları olan ve şarapnel parçaları da olan yavrumuzun tedavisi söz konusu olacak. Yaralı yavrularımız Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınacak."

"Yoğun bakımda olan hastalarımızın da hiçbir entübe durumda değil"

Koca, Türkiye'de tedavide olan hastalarla ilgili de şunları söyledi:

"50 kişilik listeyle ilgili koordinasyon ekibi çalışıyor. 11 kişi ile ilgili refakatçi dahil olmak üzere sorun aşıldı. Diğerlerinin de refakatçi sorunlarıyla ilgili de sorun çözülünce tahliyelerin yarın olmasını bekliyoruz. Şu an listede yoğun bakım şartlarında olan bir hasta yok. Var olan 88 hastamızın 7 hastamız yoğun bakımdaydı, 2 hastamız yoğun bakımdan çıktı. Yoğun bakımda olan hastalarımızın da hiçbir entübe durumda değil."

ETİKETLER
Ankara Gazze Mısır Sağlık Bakanlığı
Sıradaki Haber
Milli Savunma Bakanlığı'nın mobil uygulaması hayata geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:24
Katar: Gazze'deki insani ara yerel saatle 07.00'de başlayacak
17:26
Numan Kurtulmuş: Mesele bölgesel savaşlar haline dönebilir
17:05
İsrail'in alıkoyduğu Şifa Hastanesi müdürünün nereye götürüldüğü bilinmiyor
17:03
İzmir'de yakalanan firari FETÖ'cü tutuklandı
17:01
Malatya'da zehir taciri 14 kişiye tutuklama
16:54
Kalp krizinden ölen okul müdürünün Filistinliler için kermes arzusu yerine getirildi
Gazzeli yaralı çocuklar Türkiye'de
Gazzeli yaralı çocuklar Türkiye'de
FOTO FOKUS
Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ